Kahramanmaraş'ta Fetö Operasyonu: 24 Asker Gözaltında

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında astsubay ve uzman çavuşların da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Kahramanmaraş merkezli 15 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde arama yapan polis, meslekten ihraç edilen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 askeri gözaltına aldı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Kahramanmaraş