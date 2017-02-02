Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 24 asker gözaltında
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Kahramanmaraş merkezli 15 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde arama yapan polis, meslekten ihraç edilen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 askeri gözaltına aldı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKMÜ
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Şüphelilerin araçtan indirilmesi
Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi
Acil servis ve polisler
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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(Tür: Yurt)
Kahramanmaraş'ta Fetö Operasyonu: 24 Asker Gözaltında
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 24 asker gözaltındaKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Kahramanmaraş merkezli 15 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 24 asker gözaltında