Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 24 asker gözaltında



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Kahramanmaraş merkezli 15 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde arama yapan polis, meslekten ihraç edilen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 askeri gözaltına aldı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKMÜ



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Şüphelilerin araçtan indirilmesi



Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi



Acil servis ve polisler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



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(Tür: Yurt)