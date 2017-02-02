Kahramanmaraş'ta Fetö Operasyonu: 24 Asker Gözaltında

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 24 asker gözaltındaKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Kahramanmaraş merkezli 15 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş'ta Fetö Operasyonu: 24 Asker Gözaltında

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 24 asker gözaltında

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Kahramanmaraş merkezli 15 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde arama yapan polis, meslekten ihraç edilen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 askeri gözaltına aldı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

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Şüphelilerin araçtan indirilmesi

Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Acil servis ve polisler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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(Tür: Yurt)

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