Kahramanmaraş'ta Fetö Operasyonu: 18 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) görev yapan 18 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY operasyonu kapsamında KSÜ'den ihraç edilen ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve İzmir'de ikamet eden 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ