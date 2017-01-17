Kahramanmaraş'ta, Fetö'nün Adliye İmamları Yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda örgütün 'adliye imamı' oldukları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.



FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik kentte devam eden soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda FETÖ/PDY'nin adliye imamı oldukları iddia edilen A.S. ve T.S. isimli öğretmenler ile sağlık memuru R.i. gözaltına alındı.



Adreslerde arama da yapan polisler, şüpheliler sorgulamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. 5 gün boyunca sorgulanan şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u adliye personelinin cep telefonlarına yükledikleri ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan 3 kişi, sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



- Kahramanmaraş