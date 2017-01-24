Kahramanmaraş'ta Fetö'den Gözaltı Sayısı 40'a Çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan merkezli 18 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 40'a yükseldi.



Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 18 ilde 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şuana kadar 40 kişi gözaltına alındı.



Operasyonlarda ikametlerde yapılan aramalarda dijital verilere el konuldu. 1 yarbay, 1 üsteğmen, 9 teğmen, 12 astsubay, 4 askeri okul öğrencisi, 1 uzman çavuş, 1 polis ve 11 askeri sivil kanat sorumlusu ve örgüt üyesi olmak üzere 40 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ