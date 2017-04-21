Kahramanmaraş'ta Fetö'den 664 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalarda "Bugüne kadar yapmış olduğumuz soruşturmalar neticesinde de kamuoyundan aldığımız tepkilerde isabet oranımızın yüzde 99 olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Başsavcı Yazıcı, makamında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'dan 16 Nisan 2017'ye kadar geçen süre zarfında FETÖ'yle ilgili yürütülen soruşturmalara, 9 Cumhuriyet Savcısı ile başladıklarını bugün ise 5 Cumhuriyet Savcısı ile devam ettiklerini söyledi.



15 Temmuz'dan sonra il genelinde 2 bin 452 kişi hakkında FETÖ'den soruşturma açıldığını dile getiren Yazıcı, bunlardan 664'ü tutuklu, bin 38 kişinin adli kontrol ile mahkemeden serbest kaldığını, 750 kişinin ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldığını söyledi.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal eden tüm dosyalarda ise bugüne kadar bin 895 kişi hakkında işlem yaptıklarını aktaran Yazıcı, "Bunlardan 803 kişi hakkında Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak ve darbe kalkışması suçlarından iddianame düzenlenerek dava açıldı. Halen bu yargılamalar devam ediyor. Bin 92 kişi hakkında ise soruşturmalar yaklaşık 400 dosya üzerinden devam ediyor. FETÖ/PDY terör örgütü suçundan halen Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 474, Elbistan E Tipi kapalı Cezaevi'nde ise 190 kişi tutuklu olarak bulunmaktadır." diye konuştu.



Olağanüstü Hal (OHAL) nedeniyle 30 günlük gözaltı süresine rağmen 4 günlük gözaltı süresini geçirmemeye çalıştıklarını ifade eden Yazıcı, titiz ve somut delillerle çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi.



Başsavcı Yazıcı şöyle devam etti:



"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı olarak tüm aşamalarda Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda özellikle soyut ihbarlara değil, somut delillere, elde edilen maddi deliller üzerinden yaptığımız tespitlerle yürümeyi hedef aldık ve bu delillerle soruşturmaları yürüttük, bu deliller kapsamında işlem yaptık ve bu deliller çerçevesinde dosyaları, şüphelilerin durumlarını değerlendirdik.



Bugüne kadar yapmış olduğumuz soruşturmalar neticesinde de kamuoyundan aldığımız tepkilerde isabet oranımızın yüzde 99 olduğunu düşünüyoruz."



Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan başta olmak üzere kendilerine soruşturmada yardımcı olan tüm kamu çalışanlarına teşekkür etti.