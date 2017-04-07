Kahramanmaraş'ta Fetö'den 4 Kişi Tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce kamudan ihraç edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çarşamba günü yaptığı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkr sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - Kahramanmaraş