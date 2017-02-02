Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 36 emniyet personelinden 22'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 36 emniyet personelinden örgütün gizli haberleşme uygulaması olan "Bylock"u kullandığı belirlenen 22 polis tutuklandı. 14 polis adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.
(Çağrı Solak/İHA) - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta Fetö'den 22 Polis Tutuklandı
Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 36 emniyet personelinden 22’si tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 36 emniyet personelinden 22'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 36 emniyet personelinden örgütün gizli haberleşme uygulaması olan "Bylock"u kullandığı belirlenen 22 polis tutuklandı. 14 polis adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.