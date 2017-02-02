Bylock Kullandığı Tespit Edilen 22 Polis Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 36 emniyet personelinden 22'si tutuklandı.
BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 36 emniyet personelinden örgütün gizli haberleşme uygulaması olan "Bylock"u kullandığı belirlenen 22 polis tutuklandı. 14 polis adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.