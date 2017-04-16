Kahramanmaraş'ta 'Evet' Coşkusu

ANAYASA değişikliği halkoylamasında ezici çoğunlukla 'evet' oyunun çıktığı Kahramanmaraş'ta, Ak Partililer kutlama yaptı.



Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş Ak Parti il binası önünde toplandı. Milletvekilleri, kalabalığa desteklerinden dolayı teşekkür ederken, partililer de uzun süre sevinç gösterisi yaptı. Parti binası önünde davul zurna eşliğinde halay çeken kalabalık, daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.



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