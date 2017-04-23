Kahramanmaraş'ta Etkili Olan Şiddetli Rüzgar

Elbistan ilçesinde kısa süre etkili olan şiddetli rüzgar, çatıları söküp, otomobillerde maddi hasara yol açtı.



Elbistan'da öğle saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle bazı yerlerde çatılar uçarken, bazı araçlar da hasar gördü.





Güneşli Mahallesi, Emniyet Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle savrulan plastik sandalye, seyir halindeki bir otomobilde maddi hasara yol açtı.



Izgın Mahallesi'nde ise bir okulun çatısı şiddetli rüzgarın etkisine dayanamadı.



Zarar gören okulun çatısı itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla yeniden tamir edildi.