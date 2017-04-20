Kahramanmaraş'ta "Dondurma Festivali" İçin İlk Adım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dondurma Festivali için ilk adımı atarak sektör temsilcileri ile bir araya geldi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, 28-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenleyecekleri Dondurma Festivali için sektör temsilcileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri festivali çok kapsamlı bir şekilde organize etmeyi düşündüklerini ifade eden Kabakcı, "Dondurmanın ortaya çıkışına sebep olan Karsambaç'tan başlamak üzere, köylerimizde kar basma olaylarına ve dağdan kar getirme işlerine kadar hepsine değinmek istiyoruz. Çok kapsamlı, dolu dolu bir festival yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı toplantılarla festivalin şeklini belirleyeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ