Kahramanmaraş'ta 'Bylock' Operasyonu: 5 Gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan ve askerlikten ihraç edilen 5 kişi gözaltına alındı.



FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi polisleri, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'Bylock' kullandıkları belirlenen kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen 2 teğmen, 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde arama da yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Kahramanmaraş