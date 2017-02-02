Kahramanmaraş'ta Bylock Kullanan 22 Polis Tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı için gözaltına alınan 36 polisten 22'si tutuklandı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Emniyet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları saptanan ve meslekten ihraç edilen polislere yönelik 28 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep'te 38 ayrı adrese yapılan operasyonda aralarında baş komiserlerin de bulunduğu 36 polis gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22'si ise tutuklandı. - Kahramanmaraş