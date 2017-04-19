Kahramanmaraş'ta Bocce Turnuvası Sona Erdi

Kahramanmaraş'ta küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan Bocce Turnuvası tamamlandı.



Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan sahada gerçekleştirilen turnuva, renkli mücadelelere sahne oldu.



İl merkezi ve ilçelerdeki çok sayıda okulun katıldığı Bocce İl Turnuvasında, sporcu öğrenciler il birincisi olabilmek için yarıştı.



Yarışmada, genç kızlarda Helete Anadolu Lisesi, genç erkelerde Hartlap Çok Programlı Anadolu Lisesi, yıldız kızlarda Küçük Cerit Orta Okulu, yıldız erkeklerde Altınova Çiçek Orta Okulu, küçük kızlarda, Elbistan Büyük Yapalak Gazi Orta Okulu, küçük erkeklerde Osman Gazi Orta Okulu birinci oldu.



Derece elde eden sporcuların madalya, başarı belgeleri ile okul takımlarının kupaları Bocce İl Temsilcisi Adem Çokaklı, okul idareci ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.