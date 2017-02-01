KAHRAMANMARAŞ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 91 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde aranan kişilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonda Kahramanmaraş'tan 268 polis katıldı. Gün içerisinde kent genelinde 403 adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör, narkotik, yağma, hırsızlık, yaralama, cinsel taciz, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 91 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Aranan 91 Kişi Yakalandı
KAHRAMANMARAŞ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 91 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 91 kişi yakalanarak gözaltına alındı.