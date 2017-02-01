Kahramanmaraş'ta Aranan 91 Kişi Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde aranan şahısları yakalamaya yönelik eş zamanlı başlatılan planlı operasyonda, Kahramanmaraş'ta 91 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde aynı anda alınan mahkeme kararı ile 1 Şubat günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Kahramanmaraş il merkezi ve ilçelerinde aranan şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Terör suçları, narkotik suçları, yağma, hırsızlık, yaralama, cinsel taciz, dolandırıcılık, silahla tehdit, borç ödeme ihlali gibi birçok suçtan aranmaları olan kişileri yakalamaya yönelik il genelinde 403 adrese baskın düzenlendi.



Yapılan operasyonlarda aranan 91 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 91 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ