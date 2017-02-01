Kahramanmaraş'ta Aranan 91 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında yakalama kararı bulunan 91 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi koordinesinde tüm Türkiye'de haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.



İl geneli ve ilçelerde 268 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, farklı suçlardan aranan 91 kişi yakalandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 91 kişi adliye sevk edildi.