Kahramanmaraş'ta 6 Şüpheli Hırsızlıktan Tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 6 kişi, tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Soyulan işyerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı yapanların; H.M.K., H.A., N.Ç., M.Ç., M.G. ve E.A. olduğunu saptadı.



5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 6 kişi, polisin çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları 14 cep telefonu, 2 bilgisayar ile bir miktar para ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulamalarında suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan 6 şüphelinin çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. - Kahramanmaraş