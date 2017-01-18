Kahramanmaraş'ta 5 Askeri Personele Fetö'den Gözaltı

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, İstanbul'da FETÖ'den ihraç edilen 5 askeri personeli Kahramanmaraş'ta gözaltına aldı.



Alınan bilgilere göre, FÖTÖ/PDY yönelik operasyonlar kapsamında örgütün gizli yazışma uygulaması olan 'Bylock' kullandığı tespit edilen 2 teğmen, 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 askeri okul öğrencisi Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorguları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ