Kahramanmaraş Çağlayancerit'te 3.3 Şiddetinde Korkutan Deprem
Kahramanmaraş'ta saat 23.31'de merkez üssü Çağlayancerit ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta saat 23.31'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Çağlayancerit ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.
ADIYAMAN'DA DA DEPREM OLDU
Akşam saatlerinde de Adıyaman'da merkez üssü Samsat ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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