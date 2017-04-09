Kahramanmaraş Çağlayancerit'te 3.3 Şiddetinde Korkutan Deprem

Kahramanmaraş'ta saat 23.31'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Çağlayancerit ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.

ADIYAMAN'DA DA DEPREM OLDU

Akşam saatlerinde de Adıyaman'da merkez üssü Samsat ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.