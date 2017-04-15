Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Şehidi Adına Kütüphane

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir ilkokulda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Dairesi Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven adına yaptırılan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal, Polis Eşleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Sultan Alparslan İlkokulu'nda yaptırılan kütüphanenin açılış törenindeki konuşmasında, 15 Temmuz şehidi Niyazi Ergüven'in isminin bu kütüphanede yaşatılacağını söyledi.



Kartal, 15 Temmuz'daki ihanetin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, daha önce ilçenin en büyük okullarından birine ve emniyet amirliğinde bulunan bir konferans salonuna şehidin ismini verdiklerini belirtti.



İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de öğrencilerin şehit Niyazi Ergüven'i örnek almasını istedi.



Çocukların bu ülkenin geleceği olduğuna işaret eden İnci, "İlçemize güzel bir kütüphane açıyoruz. İnşallah öğrencilerimiz burada okuyarak Niyazi Ergüven'i örnek alırlar. O bizim gönlümüzde. Küçük çocuklarımızın hepsi bir Niyazi. Bugün bir Niyazi gittiyse burada birçok Niyazi yetişecektir." ifadelerini kullandı.



Kütüphanenin açılışı, Kaymakam Kartal, İl Emniyet Müdürü İnci, şehidin annesi Saadet, babası İsmet ve kız kardeşi Hüsne Ergüven, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş tarafından yapıldı.



Okuma salonlarını gezerken duygulanan şehidin annesi Saadet Ergüven'in elini öpen İl Emniyet Müdürü İnci, her zaman emirlerinde olduklarını belirtti.