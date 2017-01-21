Kahramanmaraş Şehit Polis Sekin'in Adı Kütüphaneye Verildi

Şehit polis Sekin'in adı kütüphaneye verildi



İZMİR Adliyesi önünde görev yaparken PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis Fethi Sekin'in adı, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde Torun Kastal İlk ve Ortaokulu'nda yapılan kütüphaneye verildi.



Öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan Şehit Polis Fethi Sekin Kütüphanesi'nin açılışı Andırın Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı Baki Tezcan, Cumhuriyet Savcısı Emrah Keleş ve hakim Mustafa Kaplan, İlçe Emniyet Amiri Zafer Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya'nın katıldığı törenle yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir konuşma yapan Kaymakam Haluk Koç, kütüphanenin yapımında emeği geçenler teşekkür ederek, "Kütüphanenin oluşumu Selçuklu Medreselerindeki küçük ders odalarını andırmış, bu gibi işine özen ve itina gösteren, çocukları bu işe sevk eden sizler gibi idareciler olduğu müddetçe geleceğe ümitle bakacağız, bizleri ziyadesi ile memnun etti, bu kütüphanenin Şehit Fethi Sekin isminin olması da ayrı bir güzelliktir. Sizleri kutluyorum" diye konuştu.



Belediye Başkanı Baki Tezcan da yaptığı konuşmasında kütüphanenin iç tasarımının çok güzel olduğunu belirterek, "Burada kitap okumak ayrı bir duygu yükler kanaatindeyim" dedi.



Ayrıca öğrencilerin karneleri de kütüphanenin açılışından sonra protokol tarafından yapıldı.