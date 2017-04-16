Kahramanmaraş Nüfus Müdürlüğü'nde Seçim Mesaisi

Nüfus Müdürlüğü'nde seçim mesaisi



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta kimlikleri olmayanların oy kullanabilmeleri için nüfusu müdürlükleri mesai yaparak başvuranlara geçici kimlik belgeleri verdi.



Anayasa Değişikliği Halkoylaması'nda oy kullanmak için sandık başına gidenlerin bazıları, TC numaralı fotoğraflı veya resmi bir kimlikleri olmadığı için oy kullanamadı. Sandık görevlilerinin yönlendirmesiyle birlikte bu durumda olanlar yeni kimlik almak için nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.



Onikişubat İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlara buradaki görevliler yardımcı olmaya çalıştı. Yanlarında biyometrik fotoğrafı olanlar kısa sürede geçici kimlik belgelerini aldı.



İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlileri, kimlik için başvuruda bulunan vatandaşlara çipli kimlik kartlarının genel müdürlük tarafından posta yoluyla adreslerine gönderileceğini belirterek, verdikleri geçici kimlik belgeleriyle oy kullanabileceklerini söyledi.



(Tür: Yurt)