Kahramanmaraş Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Kahramanmaraş merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 askeri personelden 24'ü gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarmada Komutanlığında görevli 6 muvazzaf astsubay ve uzman çavuşların da aralarında bulunduğu 33 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.



Kahramanmaraş merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ, Tunceli, Gaziantep, Osmaniye, Mersin, Şanlıurfa, Bolu, Denizli, Balıkesir, Aksaray, Bilecik ve Karaman'da sabah erken saatlerde başlayan operasyonda, 33 adreste arama yapıldı. Aramalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı.



Gözaltına alınamayan diğer 9 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.