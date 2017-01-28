Kahramanmaraş Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 38 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğündeki görevlerinden açığa alınan, aralarında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ile polis memurlarının da bulunduğu 38 şüpheli hakkında terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.



Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye'de 38 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.