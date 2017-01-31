Kahramanmaraş Merkezli 3 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş, Adana ve Mersin'de Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kahramanmaraş merkezli 25 Ocak'ta Adana ve Mersin'de 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı.