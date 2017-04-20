Kahramanmaraş Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonuna 7 Tutuklama

KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltna alınan 21 kişiden 7'si, tutuklandı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçen Pazartesi günü Kahramanmaraş, İstanbul ve İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla Sütçü İmam Üniversitesi'nde görevliyken meslekten ihraç edilen 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 14 kişiden 7'si ise tutuklanırken, 7'si de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. - Kahramanmaraş