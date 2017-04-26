Kahramanmaraş Kağızman Şehidi Hüseyin Emre Kul Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

KARS'ın Kağızman İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul'un cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.



Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Taburu'ndan geçici görevle gittiği Kağızman'da PKK'lı teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Hüseyin Emre Kul'un cenazesi, Malatya Erhaç Havaalanı'ndan alınarak karayoluyla getirildiği Elbistan'da ilk önce Akören Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Ragıp ve Hatice Kul çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü ve bekar olan Hüseyin'in cenazesi, dua edilip helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan, silah arkadaşları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



Törende Cezayir'de işçi olarak çalışıp oğlunun acı haberiyle kente gelen Ragıp Kul metanetini korumaya çalışırken, anne Hatice ile kardeşleri ve yakınları ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit uzman çavuş Hüseyin Emre Kul'un Türk bayrağına sarılı tabutu, ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınarak götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



'KAHRAMANLAR CAN VERİR YURDU YAŞATMAK İÇİN'



1.5 yıldır TSK'da görevli olduğu belirtilen şehidin sosyal medya hesabındaki kapak fotoğrafı ise, görenleri hüzünlendirdi. Dağ 2 filmindeki bir sahnenin üzerine yazılmış Hüseyin Nihal Atsız'ın, 'Kahramanların Ölümü' şiirinden "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için, kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" dizelerinin yer aldığı fotoğraf, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. - Kahramanmaraş