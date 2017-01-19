Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

İl Koordinasyon Kurulu 2017 ilk toplantısı yapıldı.



Vali Vahdettin Özkan, Valilik Fikret Kiraz Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2016 yılında yapılan projeler hakkında bilgi verdi.



Geçtiğimiz yıl önemli projelere imza atıldığını ifade eden Özkan, "2016 yılında başlattığımız 277 projemiz devam ediyor. Bu projelerin maliyeti, 6 milyar 388 milyon liradır. 2016 yılında ödeneğimizin yüzde yüzünden fazla harcama yapılmıştır. Bu bizim ilimiz açısından sevindiricidir." diye konuştu.



Yatırım projelerinin sektörlere göre dağılımına bakıldığında tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Özkan şunları söyledi:



"277 projeye bakıldığında yüzde 30'unu tarım, yüzde 24'ünü eğitim, yüzde 13'ünü sağlık, yüzde 11'ini diğer kamu hizmetleri, yüzde 7'sini ulaştırma, yüzde 4'ünü eğitim-kültür ve geriye kalan yüzde 11'lik kısmını da enerji, madencilik, konut, spor, imalat sektörüne ait yatırımlar oluşturmaktadır."



Özkan, sektörler itibariyle en fazla yatırım payı 203 milyon 520 bin lira ödenekle tarım sektörü olduğunu ve bu sektörü 131 milyon 87 bin lira ödenekle eğitim, 103 milyon 615 bin lira ödenekle ulaştırma sektörü izlediğini kaydetti.



Konuşmanın ardından resmi kurum müdürleri yatırım programlarını sundu, koordinasyon gerektiren konular hakkında bilgi verdi.



Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ile yatırımcı kurumların yöneticileri katıldı.