Kahramanmaraş Elbistan'da Hasta Çocuğu Akom Ekipleri Kurtardı

Elbistan'da hasta çocuğu AKOM ekipleri kurtardı



KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde rahatsızlanan ve kar nedeniyle evinde mahsur kalan 7 yaşındaki Sümercan Genç, Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri tarafından kurtarıldı.



İlçeye 55 kilometre uzaklıktaki Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Sümercan Genç'in ateşi yükselip kusmaya başladı. Ailenin sağlık görevlilerinden yardım istemesi üzerine bölgeye paletli ambulans gönderildi ancak ambulans karda mahsur kaldı. Bunun üzerine AKOM'dan yardım istendi. Bölgeye sevk edilen AKOM'a bağlı ekipler, jandarmanın eşliğinde yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonunda eve ulaştı. Ekipler tarafından alınan hasta çocuk, Karahasanuşağı grup yoluna kadar getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan çocuk götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.