Kahramanmaraş "Dondurma Festivali"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 28 Temmuz'da yapılması planlanan 1. Dondurma Festivali için kentteki sektör temsilcileri ile bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, temmuz ayı içerisinde yapılacak Dondurma Festivali için sektör temsilcileri ile buluşarak fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi.



Festivalin 28, 29, 30 Temmuz tarihlerinde yapmayı planladıklarını belirten Kabakcı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Dondurma Festivalini çok kapsamlı bir şekilde düşünüyoruz. Dondurmanın ortaya çıkışına sebep olan Karsambaç'tan başlamak üzere, köylerimizde kar basma olaylarına ve dağdan kar getirme işlerine kadar hepsine değinmek istiyoruz.



Çok kapsamlı, dolu dolu bir festival yapmayı planlıyoruz. Bu bağlamda dondurma sektöründe yer alan temsilcilerle görüşmek üzere bir araya geldik. Bu ikinci toplantımız oldu. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı toplantılarla festivalin şeklini belirleyeceğiz."