Kahramanmaraş CHP'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
CHP'li Balbay: Başbakan gizli hayırcıİskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında referandumda 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin son Başbakanı olacağının söylenmesi üzerine 'Ona...
CHP'li Balbay: Başbakan gizli hayırcı
İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında referandum da 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin son Başbakanı olacağının söylenmesi üzerine 'Ona millet karar verir' dediğini belirterek, "Bu durum Sayın Başbakanın gizli hayırcı olduğu yorumunu öne çıkarıyor, Başbakan konuşmasını bilen birisidir, ama bu konuşmasında yutkunarak konuşuyor" dedi.
Referandum çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ne gelen Mustafa Balbay, vatandaşlarla bir araya gelerek 16 Nisan'da 'hayır' oyu kullanmalarını istedi.
Balbay, referandum da ibrenin hayıra döndüğünü savundu. Balbay, "İstanbul'da evetin yüzde 51 olduğunu belirtmiştim ancak bu ibre durmadan değişkenlik gösteriyor. Anket totocular işsiz kaldı. Özellikle Cumhurbaşkanının İstanbul mitinginden sonra hayır oylarının geleceğe hazırlandığını gösteriyor. İzmir mitinginde de Sayın Cumhurbaşkanının 'Evet diyen de hayır diyen de bizim için saygındır' demesini kendisini hayır'a hazırladığını gösteriyor" diye konuştu.
"BAŞBAKAN YUTKUNARAK KONUŞUYOR"
15 Temmuz gecesi ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çeşitli suçlamalar yöneltildiğini ve buna gerekli cevaplar da verildiğini belirten Mustafa Balbay şunları söyledi:
"Ben bu tüm gelişmeleri bir kenara bırakıyorum ve somut bir şey soruyorum, 15 Temmuz gecesinin aydınlatılması için başkanlığını Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekili Reşat Petek'in yaptığı bir komisyon kuruldu ve komisyon raporu açıklanmadı. Soruyorum; bu komisyon raporunu niçin açıklamadı? 15 Temmuz gecesi, geleceğimiz ve ülkemiz için aydınlanmalıdır. Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalında soruları yanıtlıyor. Sunucu soruyor, 'Efendim siz son kez Başbakan olarak ekranlara çıkıyor olabilirsiniz, Türkiye Cumhuriyetinin son Başbakanı olma durumundasınız' dediğinde sayın Yıldırım 'Ona millet karar verir' dedi. Bu durum Başbakanın gizli hayırcı olduğu yorumunu öne çıkarıyor. Başbakan konuşmasını bilen birisidir, ama bu konuşmasında yutkunarak konuşuyor. Demek oluyor ki evetin başına 'Havet' koymuş görünüyor ve haftaya gizli bir hayırcı olarak başlamış görünüyor."