Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç'tan Başkan Çakır'a Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı ziyaret etti.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin annesinin vefatı dolayısıyla kente gelen Erkoç, ziyarette yaptığı konuşmada, Malatya'nın her geçen gün daha da gelişip güzelleştiğini belirtti.



Kente her gelişinde yeni bir güzellik, yeni bir cadde, yeni değişiklikler gördüğünü kaydeden Erkoç, "Bundan dolayı tebrik ediyorum. Bizler de iki dönemdir Malatya'ya önemli hizmetler veren Sayın Belediye Başkanımızın yaptığı hizmetleri takip ediyoruz. Başkanımızla birçok konuda istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de sağolsun tecrübelerini bizimle paylaştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir siyasetçi, yerel yönetici." ifadelerini kaydetti.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır ise Kahramanmaraş'ın önemli bir il olduğunu söyledi.



Kahramanmaraş'ın aynı zamanda önemli bir komşusu olduklarını aktaran Çakır, şunları kaydetti:



"Malatya ölçeğinde baktığımız zaman, Kahramanmaraş ile Malatya birbirine benziyor. Kültürü, gelişimi, insan yapısı bakımından birbirimize benziyoruz. Yerelde Kahramanmaraş ile karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz. Şehirlerin sorunları birbirine yakındır. Her ilin kendi çapında ve önceliğine göre güzel yatırımları bulunmaktadır. Başkanımızla istişarelerimiz devam ediyor. Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."