Kahramanmaraş Andırın'da Hafif Ticari Araçta Yangın

Andırın'da hafif ticari araçta yangın



KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, hareket halindeyken motor bölümü alev alan hafif ticari araçta hasar meydana geldi.



Andırın- Kahramanmaraş Karayolu'nda ilerleyen Mehmet Cinkara yönetimindeki 16 LE 188 plakalı hafif ticari aracın motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü Cinkara, aracını sağa çekip durdurduktan sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.