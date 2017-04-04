Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.



"5 Nisan Madalya Günü" dolayısıyla planlanan etkinlikler çerçevesinde 8. Uluslararası Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün desteğiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Batıpark spor salonunda düzenlendi.



10 ülkeden 510 sporcunun katıldığı turnuvanın 9 Nisan'da sona ereceği belirtildi.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, dünyada bir şehre verilen ilk madalyayı Kahramanmaraş'ın aldığını söyledi.



Turnuvanın 5 Nisan Madalya Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde yapıldığını vurgulayan Kabakcı, "8 seneden beri şehrimizde Uluslararası Satranç Turnuvası'nı gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle şehrimize yüzlerce sporcu geldi. Bu sene de 4 ve 9 Nisan arasında gerçekleştirilecek bu yarışmaya 10 ülke, 38 il katılıyor. A,B,C ve D olmak üzere 4 kategoride yarışma yapılacak. 510'u aşkın satranç sporcusu yarışacak." dedi.