Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nda tankların önüne yatan Metin Doğan, Seydişehir'de düzenlenen "Kahramanlar Anlatıyor" programında yaşadıklarını anlattı.



Doğan, Atatürk Kültür Merkezindeki programda yaptığı konuşmada, 15 temmuz akşamı spor salonunda olduğunu, darbe girişimini spordan sonra eve giderken otobüsteki konuşmalardan öğrendiğini söyledi.



O gece hemen Havaalanına gittiğini belirten Doğan, "Havaalanına beni götüren kişiye parayı uzattığımda bana, 'Ben seni buraya Allah rızası için getirdim, parayı alamam' dedi. Ben de 'Ben buraya ölmeye geldim. Bu paraya ihtiyacım olmayacak. Sen almazsan parayı yere atacağım' karşılığını verdim. O da bana 'O zaman yere at' yanıtını verdi." diye konuştu.



O geceyi hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Doğan, şunları anlattı:



"O gün yere yatar yatmaz tank ani bir fren yaparak durdu. Ben ilerlemesi ve beni ezmesi için yeniden bağırmaya başladım. Tank sonra tekrar hareket etti ama yeniden durdu. Sonra öğrendim tank sürücüsü ayağından vurulmuş. Eylemim sonrası orada bulunanların sesleri yükselmeye başladı. Hayatı, yaşamayı çok seviyorum ama 15 Temmuz gecesi uğruna verebileceğim bir canım olduğu için Allah'a şükrediyorum. Allah bir daha böyle durumları yaşatmasın."



İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal da 15 temmuz başta olmak üzere ülkeyi savunurken şehit düşen herkesi minnetle andıklarını ifade ederek, "Bizim ruhumuzda özgürlük, bayrak sevgisi ve vatan sevgisi var. 15 temmuz bir bakıma İslam coğrafyasının zaferidir. Seydişehir olarak 15 temmuzu unutturmayacağız." diye konuştu.



Program, 15 temmuzu anlatan slayt gösterileri ve ilahilerin okunmasıyla son buldu.