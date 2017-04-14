Kahramankazanlı Stk'lardan "Evet" Diyecek

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 25 sivil toplum kuruluşu temsilcisi 16 Nisan'da yapılacak referandum da "evet" oyu vereceklerini açıkladı.



Kahramankazan Kent Konseyi öncülüğünde 25 sivil toplum kuruluşu adına konuşan Kent Konseyi Başkanı Gültekin Oğuz, siyasi istikrar için, ekonomik istikrar için, seri kararlar alabilen ve uygulayabilen, denetlenebilir güçlü iktidarların gerekli olduğunu söyledi.



Kahramankazan halkının 15 Temmuz'da siyasi kimliklerini bir kenara bırakarak yapmış oldukları vatan savunmasının her türlü takdirin üzerinde olduğuna vurgu yapan Oğuz şunları kaydetti:



"Sergilenen birlik ve beraberlik tüm Türkiye'de örnek gösterilmiştir. Bunun sonucunda devlet büyüklerimiz 81 il 957 ilçe arasında ilçemize kahraman unvanı vererek bizleri onurlandırılmış, hepimize ağır bir sorumluluk yüklenmişlerdir.



Bu sebeplerle yaşadığımız zorlu sürecin omuzlarımıza yüklediği sorumluluklar bizleri STK'larımızla, kanaat önderlerimizle bir araya gelerek 16 Nisan'da anayasa değişikliği için yapılacak referandum da sivil toplum kuruluşları olarak referandum da oyumuzun 'evet' olacağını belirterek tarihsel sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz."