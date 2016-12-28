Kahramankazanlı Kadınlardan Haleplilere Yardım

Kahramankazanlı kadınlar Halepliler için "Bir yumaktan gelen sıcaklık" kampanyası başlattı.



Halepte yaşananlardan etkilenen çocuklar için kampanya başlatan Kahramankazanlı kadınlar, atkı, bere, eldiven ve kazak örüyor.



Kadınların ördükleri giysileri, Halepli çocuklara gönderecek.



AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığında düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Halep'te çocuklar olmak üzere birçok insanın bombalar altında öldüğünü kaydetti.



Kadınların imkanlarıyla yaptıkları bu işlerle Halepli çocuklara anne sıcaklığı ve şefkatini hissettireceklerini belirten Ertürk, şu ifadeleri kullandı:



"Kendi çocukları için yaptıklarını Halepli çocuklar için yaptılar. Vatansever, hayırsever Kahramankazanlı kadınlarımız, el emeği, göz nuruyla ördükleri bu giysilerle Halep'e gönül köprüsü kurdu. Kampanyaya yoğun katılım oldu. Destek veren tüm kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Halep'te yaşanan bu insanlık dramında çocukları mutlu edecek böylesi bir kampanyaya katkı sunmaktan onur duyuyoruz."