Kahramankazan'da Otomobille Tır Çarpıştı: 1 Ölü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Adapazarı'ndan Ankara'ya giden Yunus Emre Sarılar (28) idaresindeki 34 LS 7170 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Akıncı Mahallesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Fuat Kaya'nın kullandığı 46 FT 145 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Sarılar olay yerinde yaşamını yitirdi.



Öte yandan, Ankara'daki bir otomotiv yedek parça firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Sarılar'ın, Adapazarı'ndaki bir yakınının cenazesinden döndüğü ve 2 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.