Kahramankazan'da Kartpostallık Görüntüler

Başkentte geçtiğimiz hafta başlayan yoğun kar yağışı Kahramankazan'da da kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Aralıksız süren kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynayarak karın keyfini çıkartıyor. Büyükler ise park ve bahçelerde oluşan doyumsuz manzaraların fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştiriyorlar.



İlçede yer yer 30-40 santimetreyi bulan kar yağışının ardından özelikle ilçe merkezindeki parklarla, Kent Ormanı ve Kurtboğazı Barajında eşsiz kar manzaraları oluştu. Hasretle kar yağışını bekleyen vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çekti. - ANKARA