Kahramankazan'da Cinayet: 1 Ölü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde baba ile üvey oğlu arasındaki kavgayı ayırmak isteyen amca, aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ribat Sitesi'nde baba Celal Bayram ile üvey oğlu Okan S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmada üvey babasına bıçak çeken Okan S, kavgayı ayırmak için araya giren amcası Ali Bayram'ı (41) bıçakladı.



Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve olay yerinde hayatını kaybeden Ali Bayram'ın, bir süre önce İzmir'den geldiği ve Kahramankazan'da oturan kardeşinin yanına yerleştiği öğrenildi.



Bayram'ın cesedi, incelemenin ardından Kahraman Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Okan S'yi yakalamak için çalışma başlattı.