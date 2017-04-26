Kahramankazan'da 35 Bin Fidan Dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesi vatandaşlara 35 bin fidan dağıttı.



Belediye ile Orman İşletme Müdürlüğünce halk pazarında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara 35 bin karaçam, sedir ve servi fidanı verildi.



Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yaptığı açıklamada, fidanları vatandaşlarla buluşturmanın mutlululuğunu yaşadıklarını söyledi.



Kutlu Doğum Haftası gibi anlamlı bir haftada fidan dağıtmanın da ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Ertürk, şunları kaydetti:



"Dinimiz tüm canlılara merhamet etmeyi ve onlara iyi davranmayı emrediyor. Ağaç dikmek, dikilen ağaca iyi bakmak gibi durumları da bu kapsamda değerlendirebiliriz. Toprakla bütünleştiğinde ağaca dönüşecek ve çevremize birçok fayda sağlayacak bu fidanları vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Daha yeşil bir dünya, daha yeşil bir Kahramankazan için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."