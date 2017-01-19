Kahramankazan'a Avrupa'dan Ödül

Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Konseyince Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen "12 Yıldız Şehri" ödülünü almaya hak kazandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Konseyince bu yılki teması "Kültürel Çeşitliliğe Sahip Toplumlarda Birlikte Yaşamak" olarak belirlenen Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen "12 Yıldız Şehri" unvanına bu yıl Kahramankazan Belediyesi layık görüldü.



Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresince yapılan değerlendirmelerin ardından Kahramankazan Belediyesi, yerel boyutta demokrasiyi canlandırmak, vatandaşlarla iletişimi derinleştirmek ve karar alma süreçlerinde vatandaşların katılımını arttırmak amacıyla geliştirdiği projeler ve etkinliklerle ödülü almaya hak kazandı.



Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Avrupa'nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen "12 Yıldız Şehri" unvanını ilçelerine ve Ankara'ya getirdikleri için sevinçli ve gururlu olduklarını belirterek şöyle devam etti:



"Halkın içinde, her kesime dokunan ve insanları kucaklayan yönetim anlayışımızın Avrupa Konseyi tarafından ödüllendirilmesi çok önemli. Bu ödül, Kahramankazan'da 13 yıl içindeki gelişim ve değişimle insanların her alanda çıtasının nasıl yükseldiğini ve Ankara'nın parlayan yıldızı olan ilçemizin uluslararası arenada kendisinden nasıl söz ettirdiğini göstermesi açısından da önemli. Kahramankazan artık Avrupa'nın yıldız kentleri arasında yer alıyor. Bu unvana layık görülmenin, yatırımlar ve gelişim konusunda Kahramankazan'a yeni fırsatlar sunacağını düşünüyorum."



Belediyenin layık görüldüğü "12 Yıldız Şehri" ödülü, 30 Ocak'ta Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenecek törenle takdim edilecek.



-Kahramankazan'ın "fark yaratan" etkinlikleri



Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nı 29 Eylül-16 Ekim 2016 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutladı.



Etkinliklerin ana temasını yerel boyutta demokrasiyi canlandırmak, vatandaşlarla iletişimi derinleştirmek ve karar alma süreçlerinde vatandaşların katılımını artırmak gibi kavramlar oluşturdu.



Bu kapsamda ilçede yaşayan sığınmacı ailelerle toplantılar düzenlendi. Ayrıca, "Çocuklarla Birlikte Yönetilen İlçe: Kahramankazan", "Kazan Halk Kültürü Sempozyumu", "Kültürel Geceler", "Dilek Feneri Uçurma" ve "Farklı Kültürler Aynı Tatta Buluşuyor" etkinlerine imza atılmıştı.