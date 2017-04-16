Kahraman ve Orgeneral Akar'ın oy kullanacağı okulda kimyasal ölçüm yapıldı



ANKARA - TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın oy kullanacağı okulda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri kimyasal ölçüm yaptı.

TBMM Başkanı Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın oy kullanacağı Çankaya İlkokulu'na gelen AFAD ekipleri kimyasal ölçüm gerçekleştirdi.