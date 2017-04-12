Kahraman şehitlerin resimlerini taksilerinde taşıyorlar

Taksiciler, şehit asker Ömer halisdemir ve şehit polis Feti Sekin'in posterlerini "Bu Kürt çocuğu, bu Türk çocuğu" notuyla müşterilerine hizmet veriyor

Taksicilerin bu davranışı görenlerin takdirini kazanıyor.



GAZİANTEP - Gaziantep'te aynı durakta görev yapan 3 taksici, Türk ve Kürt şehitlerin posterlerini taksilerinde taşıyorlar. "Bu Kürt çocuğu, bu Türk çocuğu" yazılı not ile posterleri ile gezen taksiciler, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde bulunan bir durakta çalışan yusuf Yiğit, Cuma Demirtaş ve Resul Yıldız, isimli taksici şoförleri, ticari taksilerin arka camına 15 Temmuz'da şehit olan kahraman asker Ömer Halisdemir ile İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıdaki çatışmada şehit düşen polis memuru Feti Sekin'in üniformalı resimlerinin yer aldığı dev posterleri yapıştırdı. Türk bayrağının da yer aldığı posterde, "Bu Kürt çocuğu, bu Türk çocuğu" notu ile "Bu ülke bizim, asla bölünemez" mesajı da yer aldı.

Gaziantep'te cadde cadde, sokak sokak dolaşarak, müşterilerine hizmet veren taksi şoförleri, müşterilerinin de beğenisini kazanıyor. Anlamlı davranışı ile görenlerinde takdirini kazanan taksi şoförleri, amaçlarının zor günler geçiren bu ülke insanlarına birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerini kaydetti. İki kahraman şehidin isimlerini gururla arabalarında taşıdıklarını anlatan taksi şoförleri, kimsenin Kürt, Arap yada Türk diyerek, bu ülkeyi bölmeye gücünün yetmeyeceğini de ifade etti.

"Kelimeler yetmiyor bunları anlatmaya"

Olumsuz tepki hiç olmadığını belirten taksi şoförlerinden Yusuf Yiğit, "Kürt-Türk çocuğu ayrım olmadığını gösteren bir tablodur. Hepimiz kardeşiz bu vatanın bölünmez olduğunu söylemek istiyoruz. Türk-Kürt insanlarımız ayrılmaz bir bütünüz. Bunu da biz ayrılamayacağımızı geçmiş zamanlarda belli ettik. Kelimeler yetmiyor bunları anlatmaya biz hepimiz birlik ve beraberlik içinde yaşamak zorundayız. Ben olumsuz tepki göstereni hiç görmedim. Zaten gösteren de olmaz, çünkü herkes bizim gibi düşünüyor. Biz hepimiz kardeşiz" dedi.

"Türkiye'de Kürt-Türk ayrımı yoktur"

Son dönemlerde yaşanılanlar nedeniyle vatanını milletini seven insanlara mesaj vermek istediklerini anlatan taksi şoförlerinden "Cuma Demirtaş, "Benim eşim Kürt, Ben Türk'üm. Ülkemizde böyle bir çok insan var. Hep iç içeyiz. Hepimiz bu milletini, vatanını, bayrağını seviyor. Vatanımız içinde canımızı vermek zorundayız. Yarın benim çocuklarım askere gidecek. Onun için ne gerekirse onu yapmak zorundayız. Bizim atalarımız, bu topraklar için şehit oldu. Belki biz de, evlatlarımız da şehit olacak. bu vatan hepimizin. Özellikle bu iki şehit kardeşimizle gurur duyuyoruz, yaptıkları nedeniyle umutmamız mümkün değil" diye konuştu.

(KU-SD-