Kahraman Şehidin Çocukları: Babamız Evde Yok, Kapıyı Açamayız!

İzmir'deki hain saldırı 2 ocağa daha ateş düşürdü.

MUSA CAN KURŞUNLA VURULDU

İzmir'de Adliyede C Blok zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri Ön Baroya evrak götüren mübaşir Musa Can'ın, D blok 3'üncü katta bulunan 12. Asliye Ceza Mahkemesi kalemine dönerken, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla vurulduğu öğrenildi. Musa Can'ın daha önce, TEKEL'de çalıştığı, kurumun kapatılmasından sonra İzmir Adliyesi'nde görev yapmaya başladığı belirtildi.

KIZ KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çatışmada şehit olan zabıt kâtibi Musa Can'ın kız kardeşi adliyeye gelerek, görevli polislere "Ağabeyimden haber alamıyoruz. Onu merak ettim" diye sordu. Polislerin "Başınız sağ olsun" demesi üzerine şehidin kız kardeşi sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye götürüldü. Patlamada zarar gören araçlar, çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

ŞEHİDİN EŞİ HABERİ ALINCA FENALAŞTI

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sırasında şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, olayı öğrendikten sonra fenalaştı. Rabia Sekin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

'BABAMIZ EVDE YOK, KAPIYI AÇAMAYIZ'

İzmir Adliyesi'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acı haberini Bayraklı Osmangazi Mahallesi'ndeki evine gelerek haber vermek isteyen polislere şehidin çocukları kapıyı açmadı. Dairenin kapısını çalan polis memurlarına, şehidin çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi. Bu sırada şehit polisin eşi Rabia Sekin'in evde olmadığı belirtildi. Polis memurları, çocukları, "Biz zaten babanız için geldik, onun arkadaşlarıyız" diyerek ikna etti ve eve girdi. Polisler acı haberi, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince verdi.

Şehit polisin oturduğu dokuz katlı apartmana beş katı kaplayacak şekilde Türk bayrağı asıldı.

ACI HABERİ EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in acı haberi, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan babası Mehmet Zeki Sekin'e verildi. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Başbuğ'dan oğlunun şahadet haberini alan Mehmet Zeki Sekin, büyük üzüntü yaşadı.

ŞEHİT POLİSİN BABASI UYUTULUYOR

İzmir Adliyesi'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acı haberinin doktor gözetiminde verildiği babası 66 yaşındaki Mehmet Zeki Sekin'in, uyutulduğu öğrenildi. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan Mehmet Zeki Sekin'in, saldırının düzenlendiği saatte ameliyattan çıktığı belirtildi.

ABLASI AYDIN VALİLİĞİ'NDE GÖREVLİ

Şehit Polis Fethi Sekin'in ablası Fethiye Acun'un, Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi'nde şube müdürü olduğu öğrenildi. Fethiye Acun'un şube müdürü olmadan önce Aydın Valiliği Şehit Aileleri Bürosu'nda memur olarak çalıştığı belirtildi.