Kahraman Şehit Polisin Ailesine Türkiye Sahip Çıkıyor

İZMİR Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerle son kurşununa kadar çatışıp, katliamı önledikten sonra şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in ailesine destek olmak için Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar seferber oldu.



Sosyal medyada başlatılan kampanyada, 'Fethi Sekin'in adı İzmir Adliyesi önündeki caddeye verilsin', 'üç çocuğu en iyi özel okullarda burslu okutulsun', &eşine ömür boyu emekli milletvekili maaşı verilsin' çağrıları yapıldı. 'Onun hakkı ödenemez' denilerek, bu talepler imzaya açıldı. İmzaların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi.



Ayrıca İzmir Adalet Sarayı'nın adının da 'İzmir Fethi Sekin Adalet Sarayı' olmalı diye çağrıda bulunuldu.



'ŞEHİDİN OĞLU BİZE EMANET'



İzmir'deki kulüpler de şehit polis Fethi Sekin'in futbolcu olan oğlu Burak Tolunay Sekin'e sahip çıktı. İzmirgücü'nde futbola başlayan 2006 doğumlu Burak Tolunay, Altınordu U10 ve U11 takımlarında oynadıktan sonra, kısa bir süre önce Altay altyapısına transfer oldu.



Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Bayraklı Adliyesi'ndeki terör saldırısında canını hiçe sayarak büyük bir faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Burak Tolunay bizim çoçuğumuz. Kahraman şehidimizin oğlu Altay altyapısındadır. Şehidimizin ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Altay yönetimi olarak çocuğumuzun tüm spor ve eğitim masraflarını üstleneceğiz" dedi.



Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise "Biz Burak'ın yanındayız. Burak'ın geleceği için, sadece bir maçlığına değil, ömür boyu yanında, ona destek olmaya hazırız" diye konuştu.



- İzmir