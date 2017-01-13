GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin için okutulan mevlitten görüntüler
Şehit için Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesi
Vatandaşlara mevlit şekeri ve gül suyu ikram edilmesi
Vatandaşların şehidin kabrini ziyaret etmesi
Şehidin kabri başında Kuran-ı Kerim ve dua edilmesi
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın konuşması İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde mevlit okutuldu.
Kahraman Şehit Polis Sekin Için Mevlit
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin için okutulan mevlitten görüntüler Şehit için Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesi Vatandaşlara mevlit şekeri ve gül suyu ikram edilmesi Vatandaşların şehidin kabrini ziyaret etmesi Şehidin kabri başında Kuran-ı Kerim ve dua...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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