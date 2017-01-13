Kahraman Şehit Polis Sekin Için Mevlit

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin için okutulan mevlitten görüntüler

Şehit için Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesi

Vatandaşlara mevlit şekeri ve gül suyu ikram edilmesi

Vatandaşların şehidin kabrini ziyaret etmesi

Şehidin kabri başında Kuran-ı Kerim ve dua edilmesi

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın konuşması İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde mevlit okutuldu.