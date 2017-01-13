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Kahraman Şehit Polis Sekin Için Mevlit

Kahraman Şehit Polis Sekin Için Mevlit

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin için okutulan mevlitten görüntüler Şehit için Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesi Vatandaşlara mevlit şekeri ve gül suyu ikram edilmesi Vatandaşların şehidin kabrini ziyaret etmesi Şehidin kabri başında Kuran-ı Kerim ve dua...

Kahraman Şehit Polis Sekin Için Mevlit

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin için okutulan mevlitten görüntüler
Şehit için Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesi
Vatandaşlara mevlit şekeri ve gül suyu ikram edilmesi
Vatandaşların şehidin kabrini ziyaret etmesi
Şehidin kabri başında Kuran-ı Kerim ve dua edilmesi
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın konuşması İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde mevlit okutuldu.

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