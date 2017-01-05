Kahraman Şehit Polis Sekin, 55 Gün Önce Annesini Kaybetmiş

İZMİR Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerce çatışırken şehit olan ve katliamı önleyen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden kaybettiği ortaya çıktı.



İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında teröristleri fark ederek onlarla çatışmaya girip, katliamı önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.



- Elazığ